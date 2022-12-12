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Минздрав объявил об увеличении продолжительности жизни в России

10:22
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Россия также вышла на устойчивую траекторию снижения смертности

В России ожидаемая продолжительность жизни с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава отметил, что, согласно прогнозам ведомства, "эта цифра к концу года чуть будет больше", сообщает "Интерфакс".

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что Россия в настоящее время вышла на устойчивую траекторию снижения смертности и "мы вернулись сейчас уже к показателям ниже 2019 года".

В ноябре Мурашко уже сообщал, что до конца 2022 года планы по ожидаемой продолжительности жизни "точно будут перевыполнены". Целевое значение средней продолжительности жизни россиян, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на 2022 год, составляет 71,03 года. При этом к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составлять 78 лет.

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