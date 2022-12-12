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США пригласят Россию на форум АТЭС

10:39
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Мероприятие пройдет в 2023 году в Сан-Франциско

Американские власти готовы официально пригласить представителей России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 2023 год в Сан-Франциско. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал главный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, Соединённые Штаты "как добросовестная принимающая сторона" пригласит на мероприятие Россию, являющуюся одним из членов АТЭС.

При этом агентство напомнило, что на саммите АТЭС в мае, Который проходил в Таиланде, члены американской делегации покинули зал выступлений, когда слово взял российский министр экономического развития Максим Решетников. Этот демарш был предпринят в качестве демонстрации протеста против спецоперации России на Украине.

После начала Россией спецоперации на Украине и расширения антироссийских санкций страны Запада стали неохотно выдавать визы официальным представителям Москвы для участия в различных международных саммитах и мероприятиях. В частности, МИД России отмечал проволочки со стороны США при выдаче виз членам российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, которая проводилась с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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