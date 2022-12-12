США пригласят Россию на форум АТЭС

Мероприятие пройдет в 2023 году в Сан-Франциско

Американские власти готовы официально пригласить представителей России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на 2023 год в Сан-Франциско. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал главный представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, Соединённые Штаты "как добросовестная принимающая сторона" пригласит на мероприятие Россию, являющуюся одним из членов АТЭС.

При этом агентство напомнило, что на саммите АТЭС в мае, Который проходил в Таиланде, члены американской делегации покинули зал выступлений, когда слово взял российский министр экономического развития Максим Решетников. Этот демарш был предпринят в качестве демонстрации протеста против спецоперации России на Украине.

После начала Россией спецоперации на Украине и расширения антироссийских санкций страны Запада стали неохотно выдавать визы официальным представителям Москвы для участия в различных международных саммитах и мероприятиях. В частности, МИД России отмечал проволочки со стороны США при выдаче виз членам российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, которая проводилась с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"