МИД предложил скорректировать продуктовую сделку

Зерно идет не в те страны

Основные поставки зерна с Украины не идут в беднейшие страны, как это было условлено.

Продуктовая сделка нуждается в корректировке, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Российская делегация проинспектировала сухогруз, который вывозит зерно из Одессы.

"Это был большой сухогруз под флагом Либерии, с грузоподъемностью 65 тысяч тонн зерна. И направлялся он в Испанию. Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные", - рассказал журналистам дипломат.

Вершинин призвал стороны вспомнить, что четырехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору предусматривает обеспечение продовольственной безопасности беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки в первую очередь.

К сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы", - сообщили в МИД России (цитата по РИА Новости).

Зерновая сделка была заключена 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

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