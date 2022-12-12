Марьинка в ДНР на 70% перешла под контроль ВС России

Марьинское направление считается одним из самых важных

Союзные силы контролируют населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике на 70%. Бои идут в жилой застройке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Марьинское направление, как отмечал врио главы ДНР ранее, считается одним из самых важных. Сейчас бои идут в самом населенном пункте. В Марьинке еще остаются позиции и укрепрайоны ВСУ, но город от них постепенно освобождают.

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