ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Марьинка в ДНР на 70% перешла под контроль ВС России

10:27
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Марьинское направление считается одним из самых важных

Союзные силы контролируют населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике на 70%. Бои идут в жилой застройке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил о 90%-м освобождении Павловки
Пушилин: союзные силы продвигаются по всей линии соприкосновения

"Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Марьинское направление, как отмечал врио главы ДНР ранее, считается одним из самых важных. Сейчас бои идут в самом населенном пункте. В Марьинке еще остаются позиции и укрепрайоны ВСУ, но город от них постепенно освобождают.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.