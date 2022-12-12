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Страны ЕС не смогли согласовать 9-й пакет антироссийских санкций

10:41
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Дискуссия будет сложной

Страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций до встречи глав МИД в Брюсселе.

Есть ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании, об этом в понедельник, 12 декабря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Дискуссия министров по санкциям будет сложной", - отметил он. 

Также ожидается, что Евросоюз примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками России и обсудит ситуацию в Косове.

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