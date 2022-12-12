ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь пожара в ТЦ в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратов

10:46
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Начались обрушения конструкций

Обрушения конструкций начались в охваченном огнем торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Площадь возгорания увеличилась до 9 тысяч квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

Названа причина пожара в ТЦ "Мега Химки"
Аэропорт "Шереметьево" затопило из-за пожарной сигнализации

"На данный момент площадь пожара составляет 9 000 квадратных метров", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В МЧС добавили, что огонь быстро распространяется. Тушение затрудняет тот факт, что источники воды находятся на удалении от объекта. Пожарные наращивают силы и средства.

Утром 12 декабря в ТЦ "Стройтракт" загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь распространился на первый этаж. Первоначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем - это охранник торгового центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в ТЦ "Стройпарк" в Подмосковье
Пожар в ТЦ "Стройпарк" в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.