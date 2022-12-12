Площадь пожара в ТЦ в Балашихе увеличилась до 9 тысяч квадратов

Начались обрушения конструкций

Обрушения конструкций начались в охваченном огнем торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Площадь возгорания увеличилась до 9 тысяч квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

"На данный момент площадь пожара составляет 9 000 квадратных метров", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В МЧС добавили, что огонь быстро распространяется. Тушение затрудняет тот факт, что источники воды находятся на удалении от объекта. Пожарные наращивают силы и средства.

Утром 12 декабря в ТЦ "Стройтракт" загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь распространился на первый этаж. Первоначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем - это охранник торгового центра.

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