Суточный рекорд по осадкам 1960 года побит в Москве

Из-за обильных осадков в городе действует "желтый" уровень погодной опасности

В столице выпало рекордное для понедельника, 12 декабря, количество осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог уточнил, что прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 мм. Однако лишь за прошедшую ночь в столице выпало 17 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря.

Леус предупредил в своем Telegram-канале, что осадки в Московском регионе продолжаются, поэтому не исключено обновление декабрьского максимума. На данный момент этот рекорд принадлежит 14 декабря 1981 году, когда выпало 23,2 мм осадков.

Ранее сообщалось, что на столицу обрушился настоящий тропический ливень. Снег, который шел в столице все выходные, тает. На низинных участках дорог образовались гигантские лужи, на улицы вывели дежурные бригады коммунальщиков и технику "Мосводостока" для расчистки ливневок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"