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Андрей Бочкарёв: Программа развития метро не остановится после запуска БКЛ

10:55
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных веток

В столице ведется проектирование и строительство нескольких новых радиальных линий метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. Множество районов города получат скоростной транспорт в шаговой доступности.

Так, сообщается, что в работе у властей - Троицкая линия, которая уже активно строится; строительство Бирюлевской, а также Рублево-Архангельской линии. По словам Бочкарева, уже в следующем году планируется запустить в эксплуатацию участок продления Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково".

Заместитель мэра также рассказал, что реализация Большой кольцевой линии метрополитена близка к завершению.

"До конца этого года планируем закончить все строительные работы, а уже в начале следующего – запустить движение на всем протяжении кольца", – сообщил Бочкарёв.

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