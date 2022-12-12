В ЛНР опровергли украинский фейк о гибели российских военных в Сватово

Украинские СМИ распространили "видео" обстрела

Утверждения украинских средств массовой информации о том, что в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике якобы погибли российские военные, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В украинских СМИ появилось видео, запечатлевшее якобы последствия обстрела города Сватово со стороны ВСУ, в том числе разрушения одного из общежитий города, в котором проживали российские военные.

Марочко подчеркнул, что это видео не имеет ничего общего с действительностью. При этом офицер рассказал, что жилые дома в Сватово были, по предварительным данным, повреждены в результате обстрела ВСУ из артиллерии калибра, стандартного для армий стран НАТО, сообщает ТАСС.

11 декабря сообщалось, что ночью ВСУ нанесли несколько массированных ракетно-артиллерийских ударов по городам и поселкам Донбасса и Запорожской области. Взрывы, в частности, гремели в Сватово и Стаханово в ЛНР. Там серьезно повреждены гостиница и коррекционная школа-интернат.

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