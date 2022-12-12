ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР опровергли украинский фейк о гибели российских военных в Сватово

11:20
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Украинские СМИ распространили "видео" обстрела

Утверждения украинских средств массовой информации о том, что в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике якобы погибли российские военные, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В ЛНР сообщили о скоплении украинских врачей в районе Артемовска

В украинских СМИ появилось видео, запечатлевшее якобы последствия обстрела города Сватово со стороны ВСУ, в том числе разрушения одного из общежитий города, в котором проживали российские военные.

Марочко подчеркнул, что это видео не имеет ничего общего с действительностью. При этом офицер рассказал, что жилые дома в Сватово были, по предварительным данным, повреждены в результате обстрела ВСУ из артиллерии калибра, стандартного для армий стран НАТО, сообщает ТАСС.

11 декабря сообщалось, что ночью ВСУ нанесли несколько массированных ракетно-артиллерийских ударов по городам и поселкам Донбасса и Запорожской области. Взрывы, в частности, гремели в Сватово и Стаханово в ЛНР. Там серьезно повреждены гостиница и коррекционная школа-интернат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.