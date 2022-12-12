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Один человек пострадал при пожаре в ТЦ в Балашихе

11:16
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Ущерб от пожара может составить до нескольких миллиардов рублей

Один человек пострадали при пожаре в ТЦ "Стройтракт" в подмосковной Балашихе.
МЧС объяснило отсутствие проверок в сгоревшем OBI в ТЦ "Мега Химки"

Как сообщает телеканал "Звезда", пострадавший – охранник, он надышался угарным газом и получил ожог дыхательных путей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя.

В настоящий момент площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе выросла до 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 900 квадратов. Номер сложности пожара повышен до четвертого. Существует угроза распространения огня на всю площадь здания, которая составляет около 17 тысяч квадратных метров.

К тушению ТЦ в Балашихе привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, на месте работают уже более 100 человек.

Ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе может составить до нескольких миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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