Один человек пострадал при пожаре в ТЦ в Балашихе

Ущерб от пожара может составить до нескольких миллиардов рублей

Один человек пострадали при пожаре в ТЦ "Стройтракт" в подмосковной Балашихе.

Как сообщает телеканал "Звезда", пострадавший – охранник, он надышался угарным газом и получил ожог дыхательных путей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя.

В настоящий момент площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе выросла до 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 900 квадратов. Номер сложности пожара повышен до четвертого. Существует угроза распространения огня на всю площадь здания, которая составляет около 17 тысяч квадратных метров.

К тушению ТЦ в Балашихе привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, на месте работают уже более 100 человек.

Ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе может составить до нескольких миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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