В России с коронавирусом госпитализировали 632 человека

Скончались 50 пациентов

За сутки в России госпитализированы 632 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6376 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5032 человека, скончались 50 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1213 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 146. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 914 человек, в Московской области – 87.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21671528 случаев заболевания, зарегистрирован 392661 летальный исход.

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