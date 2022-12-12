Кабмин дополнительно выделил 3,3 миллиарда рублей на детские пособия

Финансы направят в регионы

На выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделено более 3,3 миллиарда рублей. О решении правительства сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Особое внимание мы уделяем семьям с невысокими доходами. По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 млрд 300 млн рублей на их выплату в текущем году", - приводит заявление Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами ТАСС.

Днем ранее премьер-министр выделил из резервного фонда правительства свыше 360 миллионов рублей. Деньги направлены на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"