Евросоюз решил обзавестись спецпредставителем по санкциям

Кандидатом на этот пост называют бывшего посла ЕС в США

Брюссель планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О'Салливана специальным представителем Евросоюза по санкциям. Об этом рассказали осведомленные источники The Financial Times.

Как пишет издание, О'Салливана попросили с января 2023 года занять новую должность, в которой его задачей станет обеспечение усилий Еврокомиссии по полному соблюдению ограничительных мер.

Одной из причин введения этой должности, по словам источников, стала необходимость отслеживать возможные пути обхода антироссийских рестрикций и пресекать их.

США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Турция приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров со стороны продавцов, которые хотят обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении России.

Власти Евросоюза ввели уже восемь пакетов антироссийских санкций и обсуждают девятый. Однако не все в Европе довольны такой политикой. В частности, в Вене прошел массовый митинг с требованием отказаться от рестрикций против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"