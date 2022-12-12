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Евросоюз решил обзавестись спецпредставителем по санкциям

11:40
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Кандидатом на этот пост называют бывшего посла ЕС в США

Брюссель планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О'Салливана специальным представителем Евросоюза по санкциям. Об этом рассказали осведомленные источники The Financial Times.
Страны ЕС не смогли согласовать 9-й пакет антироссийских санкций

Как пишет издание, О'Салливана попросили с января 2023 года занять новую должность, в которой его задачей станет обеспечение усилий Еврокомиссии по полному соблюдению ограничительных мер.

Одной из причин введения этой должности, по словам источников, стала необходимость отслеживать возможные пути обхода антироссийских рестрикций и пресекать их.

США и ЕС настаивают, в частности, на том, чтобы Турция приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров со стороны продавцов, которые хотят обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный в отношении России.

Власти Евросоюза ввели уже восемь пакетов антироссийских санкций и обсуждают девятый. Однако не все в Европе довольны такой политикой. В частности, в Вене прошел массовый митинг с требованием отказаться от рестрикций против России.

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