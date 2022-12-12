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Виктор Бут вступил в ЛДПР

11:59
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Бизнесмен вернулся из США, где отбывал длительный тюремный срок

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник, 12 декабря, вручил вернувшемуся в Россию из заключения в США россиянину Виктору Буту партийный билет.
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Вручение партбилета прошло на всероссийском слете ЛДПР, приуроченном к годовщине со дня создания партии.

Слуцкий заявил, что Виктор Бут — "сильный духом и мужественный человек", а также выразил уверенность в том, что он займет достойное место в рядах ЛДПР.

Ожидается, что Бут будет в ближайшее время приглашен на заседание думского комитета по международным делам, а также фракции ЛДПР, сообщает ТАСС.

Ранее Минюст США опубликовал указ президента Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута, которого американские власти обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер. Согласно документу, Бут не должен выдвигать какие-либо требования против США и сотрудников американских ведомств, ему нельзя нарушать законы США. Кроме того, россиянину запрещено получать доход от книг или фильмов о его заключении.

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Виктор Бут
Виктор Бут
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