ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский пожаловался Байдену на разрушения инфраструктуры Украины

12:17
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Украинский лидер просит помощи в ПВО

Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена российскими ракетными ударами. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом.

Зеленский допустил завершение боев на Украине в 2023 году
Зеленский приехал в Донбасс

"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов... в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — цитирует сообщение  пресс-службы Зеленского РИА Новости.

Отмечается, что в связи с этим украинский лидер поднял вопрос о формировании эффективной противовоздушной обороны "для защиты еще работающих энергообъектов". Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.