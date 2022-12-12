Зеленский пожаловался Байдену на разрушения инфраструктуры Украины

Украинский лидер просит помощи в ПВО

Половина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена российскими ракетными ударами. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом.

"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов... в результате чего уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры", — цитирует сообщение пресс-службы Зеленского РИА Новости.

Отмечается, что в связи с этим украинский лидер поднял вопрос о формировании эффективной противовоздушной обороны "для защиты еще работающих энергообъектов". Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье.

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