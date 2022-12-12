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Новая Зеландия ввела санкции против Константина Эрнста

12:28
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Расширен список персональных рестрикций

Новая Зеландия ввела санкции против представителей российских средств массовой информации и руководителя Минцифры Максута Шадаева. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказала новозеландский министр иностранных дел Наная Махута.
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Политик уточнила, что под рестрикции попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ключевые сотрудники российских СМИ, включая информагентство "ИнфоРос", англоязычное новостное издание SouthFront и электронное издание "Фонд стратегической культуры".

Мухата объяснила выбор фигурантов санкционного списка тем, что они "имеют прямое влияние на общественное мнение" о российской операции на Украине и "вносят свой вклад в туман дезинформации", сообщает РБК.

Это далеко не первое расширение черного списка новозеландских властей. В ноябре под рестрикции Веллингтона попали россиянки Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Константин Эрнст
Константин Эрнст
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