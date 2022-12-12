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Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе локализован

12:22
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Огонь охватил девять тысяч квадратных метров

Пожарные сумели локализовать крупный пожар в торговом центре "СтройТракт" в подмосковной Балашихе.

"В 11:55 локализация на площади девять тысяч квадратных метров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Площадь обрушения составила 700 квадратных метров.

Пожар в ТЦ "Стройпарк" начался утром в понедельник. На данный момент известно об одном пострадавшем – это охранник центра, он надышался гарью. Возбуждено уголовное дело, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе может составить до нескольких миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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