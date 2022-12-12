Медикам запретили демонстрировать безучастность и безразличие к пациентам

Минздрав утвердил рекомендации по записи на прием к врачу

Методические рекомендации по организации записи на прием к врачу запрещают медикам использовать фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь, а также любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления.

Согласно документу Министерства здравоохранения, к пациенту рекомендуется обращаться по имени, на "Вы" или нейтральной фразой "скажите, пожалуйста".

Необходимо избегать фраз "нет", "нельзя", "не получится", "невозможно". Вместо них рекомендуется употреблять конструкции "я предлагаю", "получится, только если…", "доктор принимает", "в данной ситуации".

Медикам также советуют избегать уменьшительно-ласкательных слов, таких как "минуточку", "звоночек", "договорчик", а также фраз "я не знаю", "ничего не можем сделать для Вас", "ничего не могу обещать", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатель удовлетворенности россиян оказанием медицинской помощи в стране является одним из самых высоких за последние годы. При этом министр подчеркнул, что "мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем", так как он далек от совершенства.

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