Путин обсудил с Алиевым реализацию договоренностей по Карабаху

Состоялся телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Главы двух стран условились о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года", - говорится в заявлении.

Путин и Алиев обсудили также планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"