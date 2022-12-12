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Путин обсудил с Алиевым реализацию договоренностей по Карабаху

12:31
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Состоялся телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Главы двух стран условились о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года", - говорится в заявлении.

Путин и Алиев обсудили также планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

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