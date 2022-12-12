В Москве стартовала Неделя российского интернета

Запланированы мастер-классы

Развитие IT, онлайн-бизнеса, вызовы с которыми сталкивается сфера высоких технологий в новых реалиях. Эти вопросы - в центре внимания участников Недели российского интернета. Мероприятие стартовало сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

В рамках конференции подведут итоги года и озвучат свой прогноз, что отрасли стоит ждать дальше. Запланированы мастер-классы и круглые столы с ведущими экспертами.

Как отметили организаторы, несмотря на массовый исход с российского рынка западных разработчиков, отечественные пользователи не остались без надежных решений.

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