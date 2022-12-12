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Названа причина крупного пожара в ТЦ в Балашихе

15:02
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Возбуждено уголовное дело

Уже шесть часов продолжается тушение крупного пожара в подмосковной Балашихе. Утром там загорелся огромный торговый центр. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Но специалисты продолжают проливать конструкции. Причём, это уже второе крупное возгорание в Подмосковье за последние дни. Какие версии происшествия рассматривают?
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе локализован

Здание торгового комплекса практически не видно в дыму. Хотя открытое горение пожарным уже удалось ликвидировать, и сейчас они уже приступают к проливке конструкций. Очень резкий запах горелой пластмассы всё ещё сохраняется в окрестностях ТЦ. Ветром его относит в сторону жилых кварталов.

Клубы чёрного ядовитого дыма стали накрывать подмосковную Балашиху в начале десятого утра. Как говорят очевидцы, незадолго до этого на открытой площадке возле торгового комплекса загорелись стройматериалы. А затем огонь перекинулся на первый этаж ТЦ.

Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов - на складах и магазинах арендаторов хранились краски, лаки, различные пластиковые покрытия - огонь начал молниеносно распространяться внутри помещений. Вскоре над частью здания обрушилась кровля. В высоких столбах пламени один из фасадов выгорел дотла.

По данным МЧС, в пожаре пострадал один человек. Он жив и сейчас в больнице. Больших жертв удалось избежать лишь потому, что ЧП произошло в момент, когда торговый центр ещё только готовился к открытию.

По факту случившегося столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Свою проверку проводит и прокуратура.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. После окончательной ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
Пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе
Пожар в ТЦ в Балашихе
Пожар в ТЦ в Балашихе
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