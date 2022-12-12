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Появилось видео допроса женщины, оставившей младенца в подъезде дома

15:08
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Девочку обнаружили жильцы дома

В понедельник Нагатинский районный суд изберёт меру пресечения женщине, которая 10 декабря оставила в подъезде многоэтажного дома своего новорождённого ребёнка.

По камерам видеонаблюдения удалось восстановить весь маршрут матери. Девочку, которой не больше семи дней, обнаружили жильцы дома. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает, она в больнице. А ее мать, как оказалось, уже была судима за оставление другого своего ребёнка в опасности. Теперь её обвиняют в покушении на убийство новорождённого. По словам женщины, дочь она бросила из-за трудной жизненной ситуации.

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