В Подмосковье спилили главную елку страны

Претенденток было много

Новый год всё ближе! Под Волоколамском сегодня торжественно спилили главную ёлку страны. Уже через несколько дней она украсит Соборную площадь Кремля. Выбирали лесную красавицу тщательно из сотни других претенденток. Кто первый нашёл дерево и отправил заявку на конкурс? И как повезут зелёную гостью?

Лесоруб Сергей бросает последний взор на исполинское дерево. Ещё раз осматривает - достойна ли хвойная красавица получить звание главной елки страны. И отбросив сомнения, заводит бензопилу.

Выбрать главную хвойную красавицу - задача трудная. Претенденток было много, искали по всей Московской области. Финалисток сравнивают уже даже не по главным критериям - высоте, ширине и диаметру, и толщине ствола, а по форме кроны и густоте иголок.

В этом году конкурс красоты выиграла 95-летняя ель из Волоколамского района. Высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров, размах веток - 10 метров. На будущую кремлевскую ель обратили внимание во время занятия школьного кружка "Друзья леса". Лесничий с учениками заметили красивое высокое дерево и решили его измерить. И оказалось, что его параметры точно соответствовали "кремлевским стандартам".

Искать зеленого исполина начали ещё летом. Отбор проходили больше 50 деревьев. Однако специальная комиссия решила, что сотни килограммов игрушек и километры гирлянд выдержат ветки ели именно из деревни Гряды.

Мало найти главную ель страны. Ее ещё нужно срубить, а главное - сделать это правильно, не обломав ни одной веточки. Ронять ее нельзя, поэтому во время работы лесорубов многотонное дерево поддерживает тяжелый автокран.

Несколько минут ель парит в воздухе. Ее ещё раз осмотрят, а затем аккуратно погрузят на 30-метровый трал. Дорогу до Кремля хвойная красавица преодолеет в специальном дорожном наряде, чтобы грязь и ветер не испортили внешний вид. А вечером 14 декабря она уже будет въезжать в Спасские ворота Кремля, чтобы занять свое почетное место на Соборной площади.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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