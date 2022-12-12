Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Мэр оценил итоги капремонта Центра амбулаторной онкологической помощи

Один из самых современных центров амбулаторно-онкологической помощи открыт в столичном районе Зюзино. Здесь пациенты смогут получить всю необходимую помощь. Приём начнётся уже через две недели. А сегодня новый центр посетили министр здравоохранения и мэр Москвы.

Данные с цифрового маммографа внимательно изучает не только врач, но и искусственный интеллект. Все подозрительные участки программа выделяет. Патологию пропустить под таким контролем практически невозможно. А при необходимости можно сделать и более детальное исследование.

"Прямо во время процедуры сразу же определяется место, которое интересует врача-онколога - патологические изменения. И можно одновременно, не отходя от оборудования, такое исследование дополнительное – биопсия", - отметила Наталья Донченко, врач-рентгенолог ММКЦ "Коммунарка" в Зюзино.

В новом центре амбулаторной онкологической помощи "Коммунарка" в Зюзино - самое современное и высокоточное оборудование лучевой диагностики.

"В предыдущем корпусе у нас максимально стоит 128 срезов. Здесь стоит 160. Это уменьшает время исследования каждого пациента. Больше апертура, что также улучшает качество обследования и комфортные условия во время исследования для пациентов", - пояснила Алена Ковалёва, заведующая отделением лучевой диагностики ММКЦ "Коммунарка" в Зюзино.

Центр онкологической помощи откроется уже 26 декабря. Накануне приема первых пациентов из Южного и Юго-Западного округов столицы сюда приехали министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в рамках развития онкологической помощи, по поручению президента, это отдельный национальный проект, в рамах которого идёт оснащение медицинских организаций стационарного звена и формируется опыт центра амбулаторно-онкологической помощи. Всего должно быть создано за период национального проекта 500 таких центров. Сегодня в стране реализовано уже 90 процентов", - сообщил Мурашко.

Михаил Мурашко отметил эффективность лечения по новым стандартам. За последние годы смертность пациентов со злокачественными новообразованиями снизилась на 4 с половиной процента. А это все благодаря вовремя проведенной диспансеризации и лечения на ранних стадиях. В столице на учет становятся около 50 тысяч москвичей. При таких цифрах выстроить максимально простую процедуру, чтобы не потерять время для лечения, особенно важно.

"Все эти стандарты в Москве внедряются очень активно в последние три года и я, надеюсь, что в течение года-двух ещё мы закончим реконструкцию и всей материальной базы, включая строительство новых объектов, реконструкции действующих, так, чтобы на всех уровнях, и всех центрах, шести центрах, которые мы образовали, был одинаково высокий уровень помощи для москвичей. Это, конечно, даст большой эффект и с точки зрения комфорта, и с точки зрения качества лечения, и как правильно Михаил Альбертович сказал, в конечном итоге продлит жизнь людей даже с таким страшным диагнозом", - отметил Собянин.

Оснащение Центра позволит проводить самые востребованные виды диагностики и лечения в одном месте. При необходимости пациенты смогут воспользоваться дневным стационаром.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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