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В Совфеде предложили выделять участникам спецоперации земельные участки

12:59
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Российские власти уже реализуют комплекс мер поддержки этой категории граждан

В аграрном комитете Совета Федерации обсуждается инициатива о предоставлении участникам специальной военной операции земельных участков. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал глава комитета Александр Двойных.
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Двойных подтвердил, что в комитете начали работать с этой инициативой, и подчеркнул, что "мы не хотим популизма, хотим поддержать наших военнослужащих и сделать эту программу реализуемой для всех субъектов России".

Сенатор уточнил, что в комитете концептуально поддержали законопроект парламентариев Карелии, которые предлагают предоставить самим регионам право предоставлять земельные участки военнослужащим по примеру механизма, который реализуется в отношении многодетных семей.

При этом при наделении военнослужащих таким участком должен учитываться принцип оседлости, чтобы не создавать проблемы, например, в Краснодарском крае или в Московской области, цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что на федеральном уровне за последние месяцы был принят целый ряд мер поддержки участников спецоперации — это медицинские, налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы и многое другое.

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