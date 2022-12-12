В Совфеде предложили выделять участникам спецоперации земельные участки

Российские власти уже реализуют комплекс мер поддержки этой категории граждан

В аграрном комитете Совета Федерации обсуждается инициатива о предоставлении участникам специальной военной операции земельных участков. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал глава комитета Александр Двойных.

Двойных подтвердил, что в комитете начали работать с этой инициативой, и подчеркнул, что "мы не хотим популизма, хотим поддержать наших военнослужащих и сделать эту программу реализуемой для всех субъектов России".

Сенатор уточнил, что в комитете концептуально поддержали законопроект парламентариев Карелии, которые предлагают предоставить самим регионам право предоставлять земельные участки военнослужащим по примеру механизма, который реализуется в отношении многодетных семей.

При этом при наделении военнослужащих таким участком должен учитываться принцип оседлости, чтобы не создавать проблемы, например, в Краснодарском крае или в Московской области, цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что на федеральном уровне за последние месяцы был принят целый ряд мер поддержки участников спецоперации — это медицинские, налоговые льготы, бесплатное получение дополнительного профессионального образования, кредитные каникулы и многое другое.

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