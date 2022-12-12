Иран опроверг направленность сотрудничества с Россией против других стран

Запад обвинял Тегеран в оказании помощи Москве при проведении спецоперации

Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

Чиновник подчеркнул, что заявления о якобы строительстве его страной беспилотных летательных аппаратов на территории России и закупке Москвой ракет у Тегерана являются "политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению".

Позиция Ирана по этому вопросу неоднократно озвучивались: Тегеран не не является стороной конфликта на Украине и считает, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, цитирует Насера Канани Чафи ТАСС.

Ранее директор департамента российского Министерства иностранных дел по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что сообщения о том, что Иран якобы просит у России помощи для ускорения создания ядерного оружия — попытки со стороны западных стран посеять панику, раздув иранскую угрозу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"