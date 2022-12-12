ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кулеба признал реальность полного блэкаута на Украине

13:01
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Горожанам советуют перебираться в села

Блэкаут на Украине может стать реальностью. Возможность полного отключения в стране признал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба: сейчас на Украине лучшее время "заниматься любовью и наслаждаться жизнью"
Кулеба пожаловался на пророссийские настроения в Африке и Латамерике

Министр уверен, что даже при таком сценарии украинцы не станут уезжать из страны. Скорее всего, считает Кулеба, жители городов начнут перемещаться в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Он отметил в интервью немецкому телеканалу ARD, что ракетные удары России ставят перед Киевом огромные проблемы, для решения которых нужна помощь в виде генераторов и трансформаторов.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на ситуацию с энергоснабжением президенту США Джо Байдену. Зеленский сообщил, что российские ракетные удары вывели из строя 50% украинской инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.