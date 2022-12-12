Кулеба признал реальность полного блэкаута на Украине

Горожанам советуют перебираться в села

Блэкаут на Украине может стать реальностью. Возможность полного отключения в стране признал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр уверен, что даже при таком сценарии украинцы не станут уезжать из страны. Скорее всего, считает Кулеба, жители городов начнут перемещаться в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Он отметил в интервью немецкому телеканалу ARD, что ракетные удары России ставят перед Киевом огромные проблемы, для решения которых нужна помощь в виде генераторов и трансформаторов.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на ситуацию с энергоснабжением президенту США Джо Байдену. Зеленский сообщил, что российские ракетные удары вывели из строя 50% украинской инфраструктуры.

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