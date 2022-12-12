Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию ВС России

Поводом послужило видео в соцсетях

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом – прим. ред.) за дискредитацию российской армии на 45 тысяч рублей.

Федорова привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Поводом для обвинения послужило видео, которое артист выложил в соцсети "ВКонтакте" в день начала СВО, 24 февраля текущего года. Запись на данный момент удалена.

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron под названием "Последний звонок". Позднее петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера - "Ойда".

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