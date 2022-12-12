"Перекреститесь": Лукашенко оценил уход бизнеса из Белоруссии

Собственность компаний осталась в стране

Александр Лукашенко потребовал от правительства Белоруссии прекратить "жесточайшую волокиту и бюрократизм". Все предприятия, оставленные покинувшими страну иностранными компаниями, должны быть немедленно национализированы, заявил белорусский президент.

"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии привел в пример McDonald's и "ИКЕА". Компании инвестировали в производство, привезли технологии и оборудование – но, когда прозвучало политическое требование, покинули Белоруссию. Пойдет ли им навстречу Минск, когда они захотят вернуться, по словам Лукашенко – большой вопрос.

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