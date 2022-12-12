Путин отметил активную работу Конституционного суда

Президент провел встречу с председателем КС

В понедельник президент России Владимир Путин по случаю Дня Конституции встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"Конституционный суд работает активно и в будние дни, и в праздничные, я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. 11,5 тысячи обращений поступило", - отметил глава государства.

Зорькин, в свою очередь, уточнил, что в Конституционный суд теперь можно обратиться только тогда, когда гражданин прошел все инстанции, включая Верховный суд.

Также президент поинтересовался, по каким случаям больше всего обращений.

"Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время - законодательство по банкротству", - ответил Зорькин.

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