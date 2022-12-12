В ВСУ подтвердили неспособность противостоять баллистическим ракетам

Украина не располагает необходимыми для этого средствами

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины неспособны сбивать баллистические ракеты. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Как пояснил Игнат, "баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении".

С учетом этого представитель ВСУ назвал самым эффективным методом уничтожения баллистических ракет, который есть в распоряжении украинской армии, уничтожать их "на старте, там, где они расположены", сообщает РИА Новости.

В ноябре руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает, что до конца 2022 года США осуществят дополнительные поставки средств противовоздушной обороны. По утверждению чиновника, западные союзники Киева "точно знают, что нам будет необходимо сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце". Однако некоторые вопросы по-прежнему обсуждаются.

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