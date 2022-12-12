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Совфед опроверг риск дефицита продуктов в России

14:01
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Страна обеспечена продовольствием

В России нет риска дефицита продуктов питания. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.

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Сенатор подчеркнул, что все группы продовольственных товаров представлены в торговых точках, а по внутреннему производству и потреблению достигнут хороший баланс.

При этом Двойных отметил, что после введения новых санкционных мер против России изменилась логистика поставок продовольствия. Ограничения коснулись европейских товаров премиального уровня. Например, есть сложности с продукцией европейского виноделия с точки зрения количества поставок.

Однако никаких рисков в отношении основных групп жизненно важных продуктов в России нет, цитирует парламентария РИА Новости.

Российские власти уже неоднократно подчеркивали, что страна обеспечивает внутреннюю потребность в основных продуктах питания, причем с избытком. Как уточнил глава кабмина Михаил Мишустин, Россия обеспечена в том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом и сахаром.

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