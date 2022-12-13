Гороскоп на сегодня,13 декабря, для всех знаков зодиака

Весам пора ощутить радость творчества, а Рыб посетят новые идеи для бизнеса
Овны
Вас ждет безоблачный день, игривое настроение, а некоторых - влюбленность. Сегодня многое будет казаться возможным, запомните это приятное ощущение.
Тельцы
Домашние дела будут спориться, покупки для быта порадуют ценой и качеством, новогодний декор окажется удачным. Это Солнце и Луна взяли ваш дом под свою защиту!
Близнецы
Укрепляйте и защищайте свои отношения - не только любовные, но и семейные, и деловые. Сегодня вы можете переоценить их заново и понять, насколько они вам дороги.
Раки
Работа порадует вас деньгами, пусть и небольшими, и дружными отношениями с коллективом. Вкладывайте сейчас энергию в офисные дела - отдача будет мощнейшей.
Львы
Сегодня вы полны сил, желаний и позитива. Все благодаря поддержке Солнца. Сходите к парикмахеру или косметологу, купите себе новую одежду - останетесь довольны.
Девы
День просто создан для покупки новогодних подарков, которые вы пока будете держать в секрете. Вам удастся угадать желания людей, которых собираетесь осчастливить.
Весы
Ваш эмоциональный фон стабилизируется, жизнь потихоньку налаживается. Осталось внести в нее радость творчества - сейчас ваш креативный потенциал на подъеме.
Скорпионы
Используйте магию сегодняшнего дня, чтобы продвинуться в карьере. Вы легко и играючи справитесь со своими задачами, попутно очаровывая всех, с кем пообщаетесь.
Стрельцы
Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре со вторым светилом - Луной. Вам тоже повезет в парных проектах, переговорах тет-а-тет, на консультациях и свиданиях.
Козероги
Сегодня вы заняты предновогодней и рабочей суетой, это понятно. Но найдите время на себя. Уединитесь и помедитируйте, помечтайте, подумайте о хорошем.
Водолеи
Общение сегодня принесет плоды - вам удастся решить проблему по учебе или работе. Все окажется проще, чем вы думали, благодаря поддержке светил.
Рыбы
Вы сегодня получите поддержку в социальных сетях, сможете достичь победы в спорте. Вас посетят новые идеи для бизнеса или творчества, а некоторых – новая влюбленность. Наслаждайтесь моментом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"