Гороскоп на сегодня,13 декабря, для всех знаков зодиака

Весам пора ощутить радость творчества, а Рыб посетят новые идеи для бизнеса

Овны

Вас ждет безоблачный день, игривое настроение, а некоторых - влюбленность. Сегодня многое будет казаться возможным, запомните это приятное ощущение.

Тельцы

Домашние дела будут спориться, покупки для быта порадуют ценой и качеством, новогодний декор окажется удачным. Это Солнце и Луна взяли ваш дом под свою защиту!

Близнецы

Укрепляйте и защищайте свои отношения - не только любовные, но и семейные, и деловые. Сегодня вы можете переоценить их заново и понять, насколько они вам дороги.

Раки

Работа порадует вас деньгами, пусть и небольшими, и дружными отношениями с коллективом. Вкладывайте сейчас энергию в офисные дела - отдача будет мощнейшей.

Львы

Сегодня вы полны сил, желаний и позитива. Все благодаря поддержке Солнца. Сходите к парикмахеру или косметологу, купите себе новую одежду - останетесь довольны.

Девы

День просто создан для покупки новогодних подарков, которые вы пока будете держать в секрете. Вам удастся угадать желания людей, которых собираетесь осчастливить.

Весы

Ваш эмоциональный фон стабилизируется, жизнь потихоньку налаживается. Осталось внести в нее радость творчества - сейчас ваш креативный потенциал на подъеме.

Скорпионы

Используйте магию сегодняшнего дня, чтобы продвинуться в карьере. Вы легко и играючи справитесь со своими задачами, попутно очаровывая всех, с кем пообщаетесь.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре со вторым светилом - Луной. Вам тоже повезет в парных проектах, переговорах тет-а-тет, на консультациях и свиданиях.

Козероги

Сегодня вы заняты предновогодней и рабочей суетой, это понятно. Но найдите время на себя. Уединитесь и помедитируйте, помечтайте, подумайте о хорошем.

Водолеи

Общение сегодня принесет плоды - вам удастся решить проблему по учебе или работе. Все окажется проще, чем вы думали, благодаря поддержке светил.

Рыбы

Вы сегодня получите поддержку в социальных сетях, сможете достичь победы в спорте. Вас посетят новые идеи для бизнеса или творчества, а некоторых – новая влюбленность. Наслаждайтесь моментом.

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