В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение

Довкрять можно только официальным источникам информации

Власти Курской области опровергли информацию о якобы планах по введению военного положения в регионе.

Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора области Анастасия Гурина. Следует доверять только официальным источникам информации.

"В ряде Telegram-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам", - сообщила она.

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