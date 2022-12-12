Мадонну, Снуп Догга и Бибера обвинили в мошенничестве

Подан иск на 5 млн долларов

В Лос-Анджелесе подали коллективный иск против более чем трех десятков знаменитостей, среди которых оказались Мадонна, Джастин Бибер, Пэрис Хилтон, Гвинет Пэлтроу, Серена Уильямс, Снуп Догг и The Weeknd, пишет Variety.

Их обвинили в рекламе коллекции криптовалютных токенов NFT под названием The Bored Ape Yacht Club по завышенной цене.

Истцы полагают, что звезды участвовали в сговоре с производителем цифровых продуктов с целью обмана потенциальных инвесторов. Сразу после окончания рекламной кампании стоимость этой продукции резко упала.

Подавшие иск требуют возмещения денежного ущерба в размере не менее 5 млн долларов.

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