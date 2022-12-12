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Москвичей предупредили о морозе в новогоднюю ночь

14:05
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Долгосрочные прогнозы говорят о том, что декабрь будет холоднее нормы

Долгосрочные прогнозы синоптиков говорят о том, что декабрь будет холоднее нормы. Точность таких предсказаний обычно невелика, однако сейчас они подтверждаются недельными прогнозами, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По данным синоптика, в Москве в новогоднюю ночь может быть около 10 градусов мороза.

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"Общая тенденция на то, что Новый год будет холодным. Очень приблизительно в Москве будет около 10 градусов мороза в новогоднюю ночь", — сообщил Леус "Ленте.ру".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве резко похолодает в четверг, 15 декабря. В центре "Фобос" также отмечают, что в центральной части европейской России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы.

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