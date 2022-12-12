Франция допустила принятие новых санкций ЕС против России до вечера 12 декабря

Это уже девятый пакет рестрикций Евросоюза

Франция рассчитывает на согласование девятого пакета санкций против России в понедельник, 12 декабря, до наступления вечера. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

По словам министра, в ходе совещания с коллегами из других стран Евросоюза Париж рассчитывает завершить работу над девятым пакетом санкций против России.

Колонна отметила, что "речь идет как о секторальных, так и об индивидуальных мерах", однако от подробностей воздержалась, сообщает ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций до встречи глав МИД в Брюсселе. Он предупредил, что дискуссия министров по санкциям будет сложной.

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