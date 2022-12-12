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Захарова припомнила Папе Римскому заявление о чеченцах и бурятах

14:39
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Извинения не последовали, отметила представитель МИД

Ватикан до сих пор не принес извинения за слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах. Об этом в понедельник, 12 декабря, напомнила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Папа Римский Франциск назвал условие своего визита в Киев

Ранее оживленную полемику вызвали слова папы Римского Франциска о том, что буряты и чеченцы — самые "жестокие представители российских войск", поскольку они не придерживаются русской традиции.

Захарова прокомментировала предложение Ватикана об организации диалога по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявив, что "мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили" эту инициативу, сообщает РИА Новости.

Заявления понтифика ранее раскритиковал глава Бурятии Алексей Цыденов, отметив, что они "как минимум странные". Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что такие слова не способствуют ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.

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Папа Римский Франциск
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