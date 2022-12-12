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Кремль: большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

14:31
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Президент найдет способ пообщаться с журналистами

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до Нового года не будет.

Тем не менее в Кремле отметили, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до нового года ее не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок", - отметил представитель Кремля.

Информация по посланию президента Федеральному собранию уточняется, сказал Песков.

"По посланию надо уточнять. Мы еще будем ориентировать по посланию", - заключил он.

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