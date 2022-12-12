ВС России за сутки уничтожили 230 целей в зоне СВО

Сбиты два украинских самолета и два вертолета

ВС России за сутки поразили более 230 объектов ВСУ в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, над Донецкой народной республикой сбиты два самолета МиГ-29 ВВС Украины. В районах населенных пунктов Курахово и Константиновка в ДНР уничтожены два украинских вертолета Ми-8.

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