В Кремле выступили за обеспечение прав косовских сербов

Ситуация должна быть урегулирована дипломатически

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сербии.

"Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены, абсолютно обеспечены, и чтобы выполнялись все обязательства, которые были на себя взяты, в соответствии со всеми документами, которые имеют к этой ситуации дело", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что для России главное в данном вопросе - обеспечить интересы сербов.

"Мы за то, чтобы все-таки сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями", - заключил Песков.

В воскресенье бойцы самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги.

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