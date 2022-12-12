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Песков пояснил заявление Путина об "обезоруживающем ударе"

14:47
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Над вопросом работают эксперты

Возможное применение наработок США по обезоруживающему удару, о котором говорил недавно президент России Владимир Путин, анализируется и разрабатывается экспертами. Российский лидер не имел в виду какие-либо быстрые действия в этом плане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что идет постоянно мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что проблема постоянно анализируется на экспертном уровне. При этом учитывается и то, как развивается общая ситуация.

Песков прокомментировал заявление Путина на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке. Президент России допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности - в том числе и тактику обезоруживающего удара, передает РИА Новости.

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