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Песков рассказал о борьбе с гриппом в Кремле

14:59
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

В администрации президента есть заболевшие

В администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от гриппа. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Москве превышен эпидпорог по гриппу

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что грипп приходит не в первый раз, "это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности".

При этом Песков подтвердил, что "болеет много людей, действительно, и у нас на работе много болеет", сообщает РИА Новости.

Кроме привычных вирусов, в Москву пришел еще и свиной грипп. Протекает он по-разному, иногда требуется госпитализация. От заражения можно защититься: сделать прививку и носить маску в общественных местах. При появлении симптомов болезни необходимо обратиться к врачу.

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