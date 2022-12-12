Лепс заплатил петербуржцу компенсацию за сломанный нос

Уголовное дело прекращено

Певец Григорий Лепс возместил ущерб побитому им после концерта петербуржцу

"Сумма компенсации, естественно, не разглашается - она та, которую сочли достаточной. Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинён лёгкий вред, сегодня он выписался домой. Врачи сказали - всё заживает", - рассказал RT адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Григория Лепса, также подтвердил ходатайство о прекращении дела.

В ночь на 4 декабря 60-летний певец Григорий Лепс подрался с 39-летним посетителем бара в Санкт-Петербурге. Пострадавший подал заявление в полицию. У мужчины диагностировали перелом носа со смещением.

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