ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ЕК предупредила Евросоюз о риске дефицита газа в 2023 году

15:20
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Европа пытается обойтись без поставок газа из России

Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 млрд кубометров газа в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Евросоюзе заговорили о снижении потолка на российский газ

Чиновница провела совместную пресс-конференцию с руководителем Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Сославшись на данные агентства, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа, несмотря на предпринимаемые в энергетике меры, рискует столкнуться с серьезным дефицитом газа, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне нынешних событий на Украине не следует ожидать возобновления поставок газа из России в ближайшее время. Представитель германского правительств напомнил, что Россия прекратила поставки газа на фоне антироссийских санкций, а также заверил, что рестрикции останутся в силе, пока "на Украине снова не воцарится мир, и Россия не выведет свои войска".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.