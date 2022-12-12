Глава ЕК предупредила Евросоюз о риске дефицита газа в 2023 году

Европа пытается обойтись без поставок газа из России

Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 млрд кубометров газа в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница провела совместную пресс-конференцию с руководителем Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Сославшись на данные агентства, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа, несмотря на предпринимаемые в энергетике меры, рискует столкнуться с серьезным дефицитом газа, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне нынешних событий на Украине не следует ожидать возобновления поставок газа из России в ближайшее время. Представитель германского правительств напомнил, что Россия прекратила поставки газа на фоне антироссийских санкций, а также заверил, что рестрикции останутся в силе, пока "на Украине снова не воцарится мир, и Россия не выведет свои войска".

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