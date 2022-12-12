Собянин: Москва направила первые 30 тыс. подарков детям Донецка и Луганска

В рамках акции "Москва помогает"

Детям из Донецкой и Луганской народных республик и семьям участников специальной военной операции отправили более 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

"Сегодня в рамках акции "Москва помогает" мы отправили первые 30 тыс. сладких подарков к Новому году детям из Донецкой и Луганской народных республик, - приводятся в сообщении слова Сергея Собянина.

В наборы вошли в том числе новогодние сладости и печенье. Волонтеры развезут их также по детским домам, домам творчества, городским больницам, образовательным учреждениям Москвы.

Акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года на базе ресурсного центра "Мосволонтер".

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