Зеленского подключат к видеоконференции лидеров G7

Тема беседы – поддержка Украины

Видеоконференция глав государств "Большой семерки" пройдет с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"К ней подключится украинский президент Зеленский. Ключевой темой сегодняшнего обсуждения будет дальнейшая поддержки Украины", — заявил Хебешрайт.

Видеоконференция запланирована на 12 декабря. Она начнется в 18:00 по московскому времени и продлится полтора часа, передает РИА Новости.

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