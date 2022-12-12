Лукашенко заверил в способности России и Белоруссии выпускать хорошие машины

Страны намерены развивать автомобильную промышленность

Россия и Белоруссия на фоне ухода иностранных компаний из стран способны развивать свои производства, выпуская продукцию хорошего качества, в том числе в автомобильной промышленности. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам политика, с иностранными производителями "жестко договорились" о том, что если "ушли — уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство, сами и мы справимся".

Лукашенко напомнил, что в России уже запустили производство "Москвичей", а АвтоВАЗ планирует развивать линейку "Жигулей" под брендом "Лада".

Президент Белоруссии пояснил, что имеет в виду автомобили, "которые населению нужны, не начальникам".

Тракторное производство и сельскохозяйственное машиностроение Россия и Белоруссия способны сами развивать "без проблем", заверил Лукашенко, подчеркнув, что "если кто-то уходит, пусть уходит, никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие", сообщает "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее сообщалось, что с конвейера автозавода "Москвич" уже сошел первый городской кроссовер "Москвич-3" с двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Продажи машин начнутся до конца 2022 года. На выбор — автоматическая трансмиссия (вариатор) или шестиступенчатая механическая коробка передач. "Москвич-3" пока будут выпускать в одной комплектации, но она классом выше базовой, рассказали на заводе.

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