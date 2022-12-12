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Посол России заявил о "последней черте" перед кровопролитием в Косово

15:45
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Ситуацию накаляет поддержка Запада

Ситуация вокруг Косова может перейти в горячую фазу, она близка к последней черте, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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"Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная. Я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат отметил, что президент Сербии Александр Вучич старается избежать военного сценария в Косово. Однако Приштина добивается эскалации и направляет туда все больше силовиков – и все это при поддержке США и Евросоюза.

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