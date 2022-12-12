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В Японии умер "король песен для аниме"

15:48
  • понедельник
  • 12 декабря 2022

Артист болел раком легких

В возрасте 74 лет умер японский певец и композитор Итиро Мидзуки (настоящее имя Тосио Хаякава), передает ТАСС со ссылкой на агентство, представляющее интересы музыканта.

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Отмечается, что у себя на родине Мидзуки был известен как "король песен для аниме".

Причиной смерти стал рак легких.

Наибольшую известность Мидзуки получил благодаря анимационным сериалам Mazinger Z (1972-1974) и Space Pirate Captain Harlock (1977-1979). Всего он написал и исполнил свыше 1200 композиций.

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Итиро Мидзуки
Итиро Мидзуки
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